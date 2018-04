FOTO: Cum arata prima pagina din ziarul Sportul in urma cu 30 de ani! Steaua si Dinamo, singurele echipe care mai sunt in Liga 1

Cele 2 echipe erau la egalitate de puncte in fruntea campionatului.

Finalul sezonului in Liga 1 se apropie si totul se poate decide in acest weekend in duelul dintre FCSB si CFR Cluj. Dinamo se afla in play-out pe primul loc, cu sanse foarte mari sa ocupe aceasta pozitie la finalul sezonului. In urma cu 30 de ani, cei doi granzi din Bucuresti erau in lupta directa pentru titlu in aceasta perioada a sezonului.

In ziarul Sportul, editie aparuta pe 25 aprilie 1988, clasamentul din Divizia A (pe atunci) arata foarte diferite. Se acordau 2 puncte la victorie iar Steaua Bucuresti si Dinamo Bucuresti se aflau la egalitate de puncte. Steaua tocmai castigase in acel weekend pe terenul celor de la Flacara cu 4-1, in timp ce Dinamo obtinuse o victorie cu 2-0 pe terenul celor de la ASA Targu Mures.

Echipe uriase din istoria fotbalului romanesc se aflau atunci in Liga 1 - Rapid, Corvinul Hunedoara, Poli Timisoara, FC Arges, Sportul Studentesc sau Petrolul. Un caz special este cel al Universitatii Craiova - numele este inclus si in formatia aflata pe locul 3 in Liga 1, insa UEFA considera ca CS U Craiova s-a aflat la debutul in cupele europene in acest sezon in dubla contra celor de la AC Milan.