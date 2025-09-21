Anton Petrea sau ”Toni Piatră”, așa cum îl poreclea Gigi Becali, a fost antrenorul lui FCSB în două mandate, în perioada iulie 2020 – mai 2021 și în perioada noiembrie 2021 – iulie 2022.

Toni Petrea este gata să revină în antrenorat

După ce i-a părăsit pe roș-albaștri, Petrea a mai pregătit-o pe Chindia Târgoviște, echipă cu care a retrogradat în Liga 2, dar și pe U Cluj pentru doar două luni.

Cu Anton Petrea pe bancă, FCSB a cucerit Cupa României în sezonul 2019 – 2020, când roș-albaștrii au învins-o în finală pe Sepsi Sfântu Gheorghe cu scorul de 1-0, grație unui gol marcat de Dennis Man.

Conform Fanatik, Toni Petrea este aproape să semneze cu o nouă echipă. Se pare că tehnicianul care i-a fost secund lui Laurențiu Reghecampf este aproape să bată palma cu CS Tunari. Dacă va semna, Petrea îl va avea sub comanda sa pe Constantin Budescu, alături de care a mai colaborat și la FCSB.

La începutul acestui an, Toni Petrea a semnat cu Daco-Getica, acolo unde ocupă funcția de director tehnic.

