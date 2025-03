Fostul internațional a recunoscut că fără sprijinul unor persoane-cheie nu ar fi reușit să ajungă la cel mai înalt nivel.



„E clar că e nevoie și de noroc, și de oameni care să creadă în tine. Eu recunosc că am avut două persoane foarte importante în cariera mea, care m-au împins de la spate și mi-au dat putere”, a declarat Răducioiu pentru Golazo.



Piți Varga și Mircea Lucescu, oamenii care au crezut în el



Primul nume menționat de fostul atacant a fost Piți Varga, antrenorul care l-a ajutat să-și dezvolte calitățile tehnice în copilărie.

Ulterior, Mircea Lucescu a fost cel care i-a deschis drumul spre fotbalul mare, oferindu-i debutul la Dinamo București la doar 17 ani.



„Nea Mircea pentru mine a însemnat enorm. Fără el în fotbal nu deveneam jucătorul bun care am fost. După aia, da, recunosc … am făcut și eu greșeli, am și eu defectele mele”, a mai spus Răducioiu.



De-a lungul carierei, atacantul a evoluat în toate cele cinci campionate de top ale Europei: Italia, Spania, Anglia, Germania și Franța.

A jucat la echipe precum AC Milan, Espanyol, West Ham United, VfB Stuttgart și AS Monaco. În palmaresul său figurează și trofeul Ligii Campionilor, cucerit cu AC Milan în 1994.



„Încăpățânarea mea, modul meu de a vedea lucrurile diferit față de antrenori m-au adus la litigii și probleme. Nu ascund asta. Totuși, mai multe lumini decât umbre”, a concluzionat fostul atacant.