Fara PENSIE! A jucat la Steaua, Rapid sau Dinamo si e intr-o situatie INCREDIBILA! "Mi-au platit contributia timp de o jumatate de an!" Dezvaluirile unui fost campion din Liga 1

Daniel Iftodi (52 de ani) a jucat in cariera la cele trei mari rivale din Bucuresti.

Daniel Iftodi are trei titluri in Liga 1 cu Steaua Bucuresti si un titlu cu Dinamo. Fostul fotbalist a triumfat si in Cupa Romaniei cu Steaua si Rapid. Mijlocasul a jucat in cariera la cele trei mari rivale din Bucuresti, insa la final de cariera a avut parte de o surpriza incredibila: nu poate beneficia de pensie.

Singura echipa care i-a platit contributiile catre stat a fost Dinamo si asta doar pentru sase luni. Iftodi acuza FRF si LPF de complicitate in aceasta 'inselatorie', despre care spune ca i-a afectat pe majoritatea fotbalistilor din anii 90':

"Eu nu stiam. Ca sa poata juca in campionat, cluburile aveau nevoie sa demonstreze ca plateau contributiile catre stat. Copii dupa documentul care atesta platile ajungeau la jucator, la Federatie si la ITM. Ce faceau conducatorii: trimiteau doar catre FRF si catre fotbalisti, la ITM nu mai ajungea nicio hartie.

O inselatorie. O bataie de joc! Bine, eu cred ca Federatia si Liga Profesionista erau implicate alaturi de cluburi in treaba asta, le acopereau, ca altfel nu-mi explic cum ar fi fost posibil sa procedeze asa in atatia ani fara sa se prinda FRF, LPF.

Aproape toate cluburile m-au pacalit. Numai Dinamo a platit contributia la pensie, timp de o jumatate de an. Si nu sunt doar eu in situatia aceasta, cam toti fotbalistii din anii '90 si de la inceputul anilor 2000 au patit la fel", a spus Daniel Iftodi pentru Gazeta.

A ramas fara pensie: "Mi-au zis ca e ca si cum nu as fi muncit niciodata!"

Daniel Iftodi a incercat sa afle un raspuns si de la Casa de Pensii, iar concluzia este ca nu va putea incasa pensia:

"Mi-au zis ca e ca si cum eu nu as fi muncit niciodata. Eu n-am fost angajatul nimanui, conform asigurarilor sociale.

Nimic nu mai e de facut. M-am interesat si concluzia este ca raman pacalit. Unele dintre cluburile la care am jucat eu s-au desfiintat sau se afla in insolventa. Mai sunt cazuri in care alte echipe au continuat activitatea, asa cum e Rapidul. Am cerut la club sa-mi fie date documentele care atesta achitarea contributiei la pensia mea. Stii ce mi-au zis? Ca a fost o inundatie care a distrus toate documentele din arhiva, deci nu mai exista nicio dovada ca mi-ar fi platit contributia", a mai spus Daniel Iftodi.

Iftodi a jucat in cariera la Victoria Bucuresti, Gloria Bistrita, Steaua, Gyor, Rapid, Dinamo si Bacau.