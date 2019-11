FANTASTIC! Meciul din Romania care s-a incheiat cu scorul de 32 la 0! Ce performanta incredibila are castigatoarea dupa 7 etape

Scor halucinant in Romania!

Sporting Vaslui rupe TOT in liga a 4-a! A castigat ultimul meci cu 32 la 0!!! E cel mai mare scor reusit in ultimii ani in Romania.

Sporting Vaslui e lider in judeteana. Are golaveraj 68-1 dupa 7 etape si maximum de puncte, 21! CSM FC Vaslui incearca sa se tina dupa ea, dar fara prea mari sanse de succes.