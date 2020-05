EXCLUSIV | Cea mai tare reactie in cazul Marica: "Mai trebuia sa ne dea raportul: cate intrari, cate iesiri, ca la alergari!" :))

Cazul 'Marica la hotel' e cel mai discutat subiect al momentului in Romania!

Si vloggerul partener Sport.ro, Robert Nita, a vorbit pe larg pe marginea imaginilor circulate in presa in ultimele 3 zile. Imediat ce a intrat in LIVE, fanii din cea mai mare tribuna a Romaniei - tribuna de 1 milion de fani Sport.ro - l-au atacat cu intrebari pe fostul varf de la Rapid si Steaua.

Si vloggerul partener Sport.ro, Robert Nita, a vorbit pe larg pe marginea imaginilor circulate in presa in ultimele 3 zile.

Cum a comentat Nita imaginile publicate in aceasta saptamana de Ziar de Cluj:

"Se intampla sa mai joci in deplasare, Marica a facut-o. Daca a facut-o bine sau nu, nu stim. Poate ne spune doamna care era cu el pe acolo. Inainte sa facea la fel, dar nu era tehnologia asa avansata. Cu un telefon d-asta inteligent stie toata lumea ce faci, unde te duci... Mai trebuia sa ne dea si raportul: cum e cu GPS-ul ala, cate intrari, cate iesiri...

Sunt lucruri in viata oricarei familii, se intampla. Am vazut ca Marica mai are antecedente, cel putin vreo doua. Sa ti-o fereasca lumea de Marica! O sa ramana fara prieteni Marica sau o sa aiba doar prieteni care sunt singuri. Am vazut si comunicatul familiei vizate... doamna vorbeste de demnitate? Mai bine o lasa asa! Cine a dat clipul ala in presa? Doar nu eu sau voi. Sotul l-o fi aratat unui prieten, unui cunoscut, na ca a ajuns in presa.

A iertat-o omul, o iubeste, bravo lui. Dar sa dai comunicat ca vrei sa traiesti cu demnitate? Serios? Dupa ce te-a filmat domnul in camera cu altcineva zici de demnitate? Asta e tara in care traim. Marica s-a dus si el sa traga la poarta la o cunostinta, astea sunt vremurile, ce sa facem?", a spus Nita pe Facebook-ul Sport.ro!

