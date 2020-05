Dezvaluiri INCREDIBILE: Marica ar fi fost DAT AFARA din camera dupa ce s-a dat la iubita SUPERBA a celui mai bun prieten de la nationala! Cum s-a produs ruptura de Torje

Cazul Maxim nu e singurul in care ar fi fost implicat din motive gresite numele lui Ciprian Marica.

In 2014, pe cand juca la Konyaspor, Marica s-ar fi certat rau cu colegul de camera Gabi Torje. Mijlocasul s-a enervat pe Marica dupa ce a aflat ca prietenul sau tine legatura cu fosta sa iubita! CanCan a scris in acea perioada chiar ca Marica a invitat-o in Germania pe fata alaturi de care Torje spera sa-si intemeieze o familie.

Colegi la nationala si la club in acea perioada, Marica si Torje au incetat sa-si mai vorbeasca. Sursa citata a scris chiar ca Torje i-a aruncat lui Marica lucrurile din camera pe care o imparteau in cantonament pentru a nu mai da ochii cu el.

Fata pe care Marica pusese ochii era Iulia Parlea, fosta prezentatoare la Digi si DolceSport. Tanara a mai avut o relatie de lunga durata si cu Alex Piturca.