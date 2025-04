După meciul de luni seară, FCSB ar putea fi matematic campioană, însă mai multe condiții trebuie îndeplinite: pe lângă o victorie în derby, formația roș-albastră are nevoie ca Universitatea Craiova să piardă contra celor de la Rapid (vineri), iar CFR Cluj să nu învingă U Cluj (sâmbătă).

Detalii despre recuperarea lui Darius Olaru

Înaintea duelului de pe Arena Națională, Mihai Stoica a dezvăluit că singurii jucători indisponibili sunt Darius Olaru și Joyskim Dawa, oferind detalii despre starea de sănătate a căpitanului campioanei.

"Singura problemă e Darius Olaru şi, bineînţeles, Dawa, care se ştie, va lipsi o perioadă bună.

(n.r. Olaru sunt şanse să revină pe final de play-off?) Are 3 luni de la operaţie, există riscul unei recidive până în 4 luni jumate, riscurile sunt foarte mari, ce om poate să permită ca Olaru să rişte?! Pentru ce? Am avea de pierdut un jucător încă un an de zile, cel mai bun jucător, despre ce vorbim?!

Una e să se antreneze, alta... El nu şi-ar respecta multa integritatea corporală, drept dovadă s-a accidentat la un amical. Se bagă la joc la antrenamente, dar e folosit de regulă joker, folosit pentru ambele echipe. Eu închid ochii şi când îl văd aşa... În rest, nu avem probleme. Şi Pantea este 100%", a declarat oficialul FCSB, potrivit Prima Sport.

Mesajul transmis de Mihai Stoica înainte de FCSB - Dinamo

Oficialul liderului din Superliga României a făcut un apel la fanii echipei înaintea derby-ului cu rivala din Ștefan cel Mare, amintindu-le că FCSB încă nu este campioană, iar jucătorii au nevoie de susținere pentru a-și îndeplini obiectivul.

"Nu, nu suntem campionii ediției în curs. Încă.

Vom fi matematic dacă vom câștiga meciurile pe care le vom juca săptămâna viitoare.

Primul pas e să umplem Arena luni.

Ora e bună, maxima zilei e 26°C - dar putem s-o ducem împreună la 28😉, putem verifica numărătoarea voturilor online, poate ne trece prestația modestă (aia din comunicate), poate ne revine și spiritul sportiv… who knows?

Haideți să ne mobilizăm pentru (pen)ultima oară la în acest sezon!

E meciul 61!

Și e DERBY de ROMÂNIA❗️", a scris Mihai Stoica pe contul oficial de Facebook.