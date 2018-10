El e milionarul care conduce Rapidul: vrea sa aduca titlul in Giulesti pana in 2023! Cei doi super jucatori pe care si i-ar dori la Rapid

Are 34 de ani, e milionar si vrea sa aduca titlul in Giulesti in 2023.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Si ... il aduce si pe Ronaldo la Rapid daca averea lui va creste la un miliard !

Principalul actionar al Rapidului a jucat fotbal la Sportul, dar a renuntat ca sa faca bani. A devenit milionar si investeste in Giulesti.

"E posibil ca Rapid sa fie campioana in anul centenarului, in 2023. Orice e posibil, poate si mai devreme. Daca as avea un miliard de euro i-as aduce pe Cristiano Ronaldo, pe Mbappe si cred ca pe Klopp ca antrenior", a declarat Victor Angelescu.

Si Mircea Lucescu e asteptat in Giulesti. Rapid se bate la promovare cu Pancu.

Noul Giulesti va avea 14 mii de locuri. Rapidistii ar fi vrut o arena mai mare. Pana va fi gata noul stadion, Rapid va juca in Regie.