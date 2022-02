Dragomir, de partea Stelei în negocierile cu americanii care voiau să preia clubul: „Cu banii ăștia nu cumperi nici terenul!”

Victor Pițurcă a dezvăluit că un grup de investitori americani ar fi încercat să preia Steaua, însă tratativele au picat după ce Nicolae Ciucă, ministrul Apărării de la acea vreme, a refuzat oferta americanilor.

Fostul selecționer al României a susținut că americanii dispuneau de un capital de 50-100 de milioane pentru această mutare, însă Dumitru Dragomir consideră că fostul ministru al Apărării a procedat corect atunci când a refuzat oferta investitorilor din SUA.

Dragomir: „Cu banii ăștia nu plătești nici terenul!”

”Păi cum Dumnezeu, domnule? Cu 50 de milioane nu plătești nici stadionul. Păi la ce avere e acolo, e ceva de naipomenit. Păi au atâta teren... Terenul face 100 de milioane de euro.

La acestă oră, Steaua este cel mai tare club din țară, datorită stadionului nou și datorită terenurilor pe care el are de jur împrejur, plus sală de sport, plus terenul de rugby”, a spus Dumitru Dragomir la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Becali, ”înțepat” de Dragomir după ce a râs de oferta pentru Steaua

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune că Steaua este cel mai dezvoltat club la nivel de infrastructură, după apariția arenei construite de CNI cu aproximativ 96 de milioane de euro.

„De multe ori, trebuie să ai studii medicale pentru a-l înțelege pe Gigi Becali. El se pricepe bine la bani, dar vă spun că și Gigi Becali dă 100 de milioane pe toată averea aia de acolo”, a spus Dumitru Dragomir.