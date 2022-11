Mihai Pintilii a recunoscut înainte meciului din Conference League că nu se simte pregătit pentru a rămâne în această postură pentru o perioadă îndelungată, însă Gigi Becali și Mihai Stoica lăsau de înțeles că, în cazul unor rezultate favorabile până la pauza competițională, fostul mijlocaș ar putea rămâne în această funcție.

Mihai Stoica: "Va veni un antrenor, asta este cert"

După eșecul clar cu West Ham, scor 0-3, Mihai Stoica anunță că FCSB va numi un nou antrenor principal, cel mai probabil după meciul cu FC U Craiova, de pe 13 noiembrie, ultimul înainte de întreruperea campionatului pentru Cupa Mondială din Qatar.

"Noi discutăm de Pinti care dă o mână de ajutor dintr-o poziție pe care nu și-o dorește acum. Încă 8-9 zile. N-are niciun sens să discutăm pe tema asta. Va veni un antrenor, asta este cert. Vom vedea cine, depinde de ce dorește patronul echipei. Nu mă implic când nu e treaba mea", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Până acum, Gigi Becali l-a ofertat pe Liviu Ciobotariu, însă antrenorul lui FC Voluntari a anunțat public că a refuzat, dorind să rămână la formația ilfoveană.

Ce a spus Gigi Becali despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Un alt nume vehiculat este cel al lui Laurențiu Reghecampf, iar Gigi Becali a fost întrebat dacă este posibilă o revenire a sa la vicecampioana României.

Patronul roș-albaștrilor a spus la „Ora exactă în sport” că nu a luat în calcul varianta Reghecampf în niciun moment, mai ales în contextul în care tehnicianul are deja contract cu Neftchi Baku din Azerbaijan.

„El are echipă, nici nu am vorbit despre el, el antrenează. Ce să îl iei de acolo? Are omul echipă. Ce, poți să iei antrenor de la echipele lor. Acolo are salariu mare, nu știu, un milion și jumătate, nu știu. Ce să mă mai apuc să negociez? Eu acum încerc să văd ce fac ca să pot să mă retrag.

Nu vezi cum joacă cu noi? Se distrează ăștia cu noi. Nici nu s-au antrenat înainte de meci, au ajuns și la miezul nopții”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.