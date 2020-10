"Doar o echipa a punctat in Europa dupa anii 2000!" Cum comenteaza Burleanu faptul ca Romania ramane fara echipe in Europa League din sezonul urmator

Presedintele FRF a comentat parcursul celor de la CFR Cluj in Europa League.

Razvan Burleanu este de parere ca echipa lui Dan Petrescu are sanse mari de calificare in primavara europeana, considerand ca rezultatul cu Young Boys este unul corect.

"A fost un rezultat corect si bun in acelasi timp pentru CFR. Acest rezultat de egalitate ii mentine pe cei de la CFR cu sanse foarte mari la calificare. Imi doresc ca ei sa nu piarda in urmatoarea dubla cu AS Roma, iar la final sa ii regasim din nou in primavara europeana. Si astfel sa acumuleze puncte pentru Romania pentru ca, din pacate, e singura echipa romaneasca ramasa in competitiile europene.

Cred ca daca nu ne-am fi confruntat cu aceasta pandemie si FCSB ar fi fost in grupe. La fel cum si Craiova ar fi meritat, in ciuda esecului din Georgia, pentru ca, daca ar fi avut experienta jocurilor sub presiune, ar fi putut avea un parcurs mult mai bun", a spus presedintele FRF.

Burleanu a comentat si faptul ca, din sezonul 2021/22, Romania nu va mai avea nicio echipa calificata direct in Europa League, trei reprezentante ale tarii noastre urmand a evolua in Conference League.

"Dupa anii 2000 s-au pierdut foarte multe puncte. Pentru ca daca ai 4 echipe participante si doar una puncteaza, atunci acele puncte se impart la 4. De aceea, daca nu vei avea doua - trei echipe care sa iti acumuleze puncte, clasamentul coeficientilor UEFA va arata asa cum arata azi."