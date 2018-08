DINAMO 1-0 VIITORUL | Bratu, ironii pentru Cornel Dinu: "Il invit la antrenament sa ne invete sotronul"

Florin Bratu ii raspunde cu o ironie lui Cornel Dinu dupa victoria cu Viitorul scor 1-0.

Dinamo a reusit sa rupa blestemul in fata celor de la Viitorul si a invins in Stefan cel Mare cu 1-0 dupa golul lui May.

Dupa meci, Florin Bratu a profitat de ocazie si nu a ezitat sa-l intepe pe Cornel Dinu, care ironizase metodele de antrenament de la Dinamo.

"Il invit pe Cornel Dinu la antrenament sa ne invete sotronul. Nu stim sa jucam sotronul, miutele ne mai ies, dar vrem sa ne invete sotronul" a declarat Bratu.

Pe de alta parte, Bratu spune ca vorbeste foarte des cu Marius Sumudica. Cei doi au fost colegi la Rapid si fostul campion cu Astra ii ofera sfaturi lui Bratu.

"Sunt prieten cu Sumi. Am jucat la Rapid impreuna. Imi da sfaturi utile si e un exemplu pentru mine. A castigat campionatul si cupa in Romania. Imi da incredere!" , a declarat Bratu dupa meci.

In urma victoriei din meciul cu Viitorul, Dinamo a urcat pe locul 4, la egalitate de puncte cu FCSB si Sepsi OSK.