Gică Craioveanu: Prunache, Prunache.

Prunea: Salut, „mabij”!

Chestionat de moderatorul emisiunii „Ora exactă în sport”, Mihai Mironică, ce înseamă expresia respectivă, Craioveanu a susținut că s-ar traduce „căprioară”.

„Le rupea coloana ăstora mai bătrâni”

„Am fost colegi și a fost un an senzațional în care am reușit să câștigă ultimul titlu din istorie, din păcate, ultimul titlu al Craiova ca echipă. Am reușit eventul anul acesta. Ne-a părăsit după aceea”, a continuat Craioveanu.

Prunea, cuvinte de laudă despre tânărul Craioveanu care era plină ascensiune în perioada în care el a fost împrumutat de Dinamo pentru un sezon la Craiova.

„Gică era pe atunci mai mic decât noi pe vremea aceea. Sigur că se vedea calitatea. Le rupea coloana ăstora mai bătrâni pe la antrenamente: lui Popescu, lui Săndoi”, a povestit amuzat Prunea.

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-0 pe terenul lui Farul Constanța și s-a apropiat la un singur punct de FCSB, care va juca duminică seară, de la ora 20:30, cu liderul campionatului CFR Cluj.