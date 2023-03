Marius Lăcătuș a istorisit un moment haios de când juca în Spania, pentru Real Oviedo, în perioada 1991-1993.

Tranferat de gruparea din La Liga de la Fiorentia, pentru care activase un sezon după plecarea de la Steaua, Marius Lăcătuș s-a întâlnit în Primera Division cu mai mulți colegi de națională.

"Ce faci? Fumezi aici?"

Unul dintre ei a fost Gabi Balint, pe atunci atacantul lui Real Burgos. Invitat la Digi Sport, Marius Lăcătuș a comentat câteva fotografii din urmă cu peste trei decenii, imagini care-l înfățișau alături de prietenul său, Gabi Balint.

"De unde are Gabi pozele astea? Incredibil, ce slab eram! Era sub acoperire, cred. El era președinte la UTC atunci, de aia are pozele. Avem poză de la Oviedo cu Burgos, după meci. El era gata de plecare și i-am zis "Hai să mai stăm de vorbă".

Am mers la bar, eu mi-am aprins o țigară. El îmi zice "Ce faci, fumezi aici, de față cu președintele clubului?". Nu-mi zicea nimic președintele. Îl întreba "Presi" pe Gabi dacă nu cumva vrea să facă pasul spre Oviedo. Cel mai important e faptul că am rămas prieteni", a spus Lăcătuș.

Marius Lăcătuș și Gabi Balint au fost colegi la Steaua și la echipa națională. Lăcătuș și Balint au marcat la Sevilla, la loviturile de departajare cu FC Barcelona - finala CCE 1986 - și au fost marcatorii României la Coppa del Mondo, în Grupa B.