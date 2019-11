Hagi a anuntat numele noului selectioner! "Ca sa castigi, trebuie sa si risti!"

Gica Hagi si-a lansat cartea "Campionii creeaza Campioni", iar in cadrul evenimentului a declarat cine va fi noul antrenor al nationalei, dupa parerea sa.

"Regele" e de parere ca Mirel Radoi, actualul selectioner de la U21, este cel mai potrivit sa preia functia de selectioner la echipa mare.

"Acum eu zic ca echipa nationala are antrenor, asa cred eu. Cred ca Mirel va fi. Asa, ca opinie a mea, si Mircea Lucescu ar fi ceva de nivel foarte înalt. Dar nu vreau sa fac eu speculatii.

Mirel. Cred ca el e antrenorul. Eu i-as zice sa accepte, chiar daca e un risc. Totdeauna e, cum si eu am avut cand am acceptat. Dar, cateodata, ca sa castigi trebuie sa si risti", a spus Gica Hagi.

Acesta a demontat si zvonurile ca el ar fi cel care ar putea prelua nationala.

"Eu deocamdata sunt aici, nu pot sa ma gandesc la ce vor unii sau altii. Eu sunt la Viitorul, imi fac treaba, invăt in fiecare zi, stiu ca sunt mai bun in fiecare zi, sunt deschis sa invat. Am zis ca imi doresc o echipa puternica, sa castig, si o echipa nationala tot la fel. Sunt ultimele dorinte. Dar numai cu un proiect care să fie castigator!", a explicat Hagi.