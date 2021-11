De ce a plecat Iasmin Latovlevici de la CFR Cluj

Latovlevici a jucat 16 partide la CFR și a marcat un gol pentru ardeleni, iar din septembrie a semnat cu gruparea condusă de Mihăiță Ianovschi și Andrei Prepeliță.

Timișoreanul în vârstă de 35 de ani a mai jucat la Kisvarda, Bursaspor, Galatasaray, Karabukspor, Genclerbirligi, FCSB, Poli Timișoara și Gloria Bistrița. Fundașul stânga are în palmares patru titluri în România (trei cu FCSB, unul cu CFR Cluj), un campionat în Turcia, alături de Galatasaray.

Latovlevici spune că i-a fost recomandat de Marian Copilu, fostul oficial din Gruia, să plece de la CFR. Copilu a fost dat afară de patronul Ioan Varga, odată cu Marius Șumudică.

"Nu am vrut să stau mult, dar și la sfatul lui Marian Copilu, cu care țin legătura și mă ajută foarte mult, am decis să plec. Consider că nu am de învățat multe, ci foarte multe, pe orice plan. Și nu am vrut să stau mult (n.r. pe tuşă), indiferent cât m-aș antrena.

Asta am simțit și când am venit la CFR, făceam câte două antrenamente pe zi și eram liber doar duminica, nu era ușor. Dar la acele jocuri dese, nu era ușor. Și asta m-a convins, plus vârsta, plus că ei au venit primii. Într-un fel, a fost ok pentru mine, pentru că nu am jucat foarte mult acolo, dar au fost niște chestii care nu au fost ok și au venit într-un moment bun pentru că am traversat un moment bun înainte să plec.

Am avut destule discuții cu Dan Petrescu și nu am ce să-i reproșez. Nu mi-a spus că nu se bazează pe mine, nu cred că este vreun antrenor care să spună asta, tot lotul e important. Doar că nu a fost acea chimie", a spus Iasmin Latovlevici, potrivit digisport.ro.