Daniel Pancu, prima reacție după scandalul uriaș pe care l-a declanșat: ”Sunt mâhnit! Cum să fiu de acord cu moartea?”

Pancu a spus că este un admirator al tradițiilor din Cecenia și a revenit cu clarificări în urma acestui scandal. Fostul mare internațional a pierdut și contractul cu Superbet, unde era brand ambasador.

Ramzan Kadîrov este un personaj controversat în Cecenia și a fost trimis de Vladimir Putin în Ucraina pentru a-l ucide pe Volodimir Zelensky.

Daniel Pancu: ”Cum să fiu de acord cu moartea, cu războaiele?”

„Sunt așa de mâhnit, nici n-am putut să dorm. A ieșit un mare rahat, mă scuzați. Eu am spus că respect un popor, nu sunt de acord cu războiul, cu moartea, dar lucrurile au degenerat total. Doar criminal de război nu am fost făcut. Eu am povestit doar ce am văzut acolo, sunt culturile lor, tradițiile lor. Cum să fiu de acord cu moartea, cu războaiele? Eu am spus doar că respect niște tradiții care sunt ale lor și nu se schimbă niciodată, nici peste 1000 de ani!

Nu avem cum să intervenim noi niciodată în tradițiile unui popor. Eu am trăit acolo, printre ei, un an și jumătate. E modul lor de viață și nu-l schimbă nimeni! Sunt atât de trist, de ieri... n-am fost niciodată în viața mea!

Am greșit-o aici, trebuia să spun că le respect dar nu sunt de acord. Nu vă dați seama cât de trist pot să fiu. Asta a fost, a fost o greșeală și s-a interpretat, poate că oamenii au dreptate! Chiar m-am simțit foarte bine acolo, credeți-mă! Mi-a plăcut spiritul lui Terek, intrau pe teren fără complexe în fața nimănui. M-am simțit OK din punct de vedere fotbalistic. Nici nu am cuvinte!

E posibil, da, dar cine mă cunoaște știe că nu sunt eu ăsta! E posibil, da (n.r. - să-i fie afectată cariera din cauza acestor declarații). Nici nu știu dacă scuzele sunt corecte, sunt cuvintele mele dar nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că știu foarte bine ce se întâmplă acolo, atât, nimic mai mult. Nu avem voie să ne amestecăm în viața unui popor”, a spus Daniel Pancu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.