Dan Șucu schimbă strategia la Rapid: „Ne interesează o colaborare cu un club puternic din Europa!”

Rapid și-a îndeplinit obiectivul pentru acest sezon. Elevii lui Adrian Mutu au ajuns în play-off și se bat cu CFR Cluj, Farul Constanța, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK pentru un loc în cupele europene.

Însă Dan Șucu vrea să o ducă pe Rapid la nivelul următor. Omul de afaceri s-a gândit la o colaborare cu un club puternic din Europa, care să permită schimbul de jucători între cele două părți, plus alte avantaje de care ar putea beneficia giuleștenii.

„Ideea de consolidare, de a avea uniuni de cluburi este extrem de actuală. Este actuală şi în afaceri, în care societăţi puternice din ţări extrem de dezvoltate sunt centrale de achiziţii pentru societăţi mai puţin puternice aflate în ţări în curs de dezvoltare.

E o logică de business cât se poate de actuală şi nu avem cum să nu fim interesaţi de această logică. Da! Ne interesează o colaborare cu un club puternic din Europa! Ne interesează foarte mult şi căutam să găsim o soluţie în acest sens”, a declarat Dan Şucu”, a declarat Dan Șucu pentru conturile oficiale de social media ale Rapidului.

Dan Șucu vrea să facă din Rapid „pepiniera” fotbalului românesc

„Am spus-o și o repet. Am investit la Rapid din perspectiva de juniori. Am plecat de la dorința de a vedea cât mai mulți copii că fac sport. Am plecat de la o premisă oarecum greșită că e suficient să-i arăți unui copil un teren de sport și să-i pui o minge în față și el va pleca din fața calculatorului.

Asta era valabilă acum 50 de ani. Ca să-i facem să viseze, ei trebuie să vadă modele, iar ele se văd pe stadionul mare. Am considerat atunci că e important ca fotbaliștii să redevină modele.

Din punctul meu de vedere sunt absolut convins că investiția a fost cât se poate de bună. Rapid este clubul cu cei mai înfocați fani. Este clubul care e cel mai frumos din punct de vedere al imaginii și are capacitatea de a realiza ce mi-am propus”, a spus Dan Șucu într-un interviu pentru clubul Rapid.