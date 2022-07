Dan Petrescu, prins pe picior greșit. "Unde naiba am venit? Nu aveam nici mâncare!"

Înainte să facă istorie în Premier League, cu Chelsea, Dan Petrescu și-a început aventura europeană în Italia, la Foggia, unde era antrenat de celebrul Zdenek Zeman. Începutul fostului stelist în Peninsulă nu a fost pavat cu roze. Impresariat de Ioan Becali, Petrescu a avut probleme de adaptare cu programul severului Zeman.

Dan Petrescu și "inamicul" Zeman

„Am crezut că mă duc undeva unde e paradis şi când am văzut primul cantonamen - 25 de zile cu paturi supraetajate, ca în armată - am zis: ‘Unde naiba am venit?!’ Şi l-am sunat pe Giovanni (n.r. – Ioan Becali), că nu aveam nici mâncare: ‘Giovanni, vino şi adu-mi ceva de mâncare, că nici mâncare nu ne dă", a spus Dan Petrescu, potrivit as.ro.

În 1991 Dan Petrescu s-a transferat în Italia, la U.S. Foggia, echipă care tocmai promovase în Serie A. După trei sezoane petrecute în peninsulă, în 1994 a ajuns în Anglia, la Sheffield Wednesday, datorită evoluției sale la Mondialul din 1994. Pentru Foggia, între 1991 și 1993, Petrescu a înscris șapte goluri în 55 de partide.

Dan Petrescu a jucat 95 de meciuri la naționala României, marcând 12 goluri. Debutul său a avut loc în martie 1989, într-un amical împotriva reprezentativei Italiei, 1-0 la Sibiu. A evoluat alături de naționala României la patru turnee finale: Mondialul din 1994, EURO 1996, Mondialul din 1998 și Euro 2000. A marcat două goluri la turneele finale: golul victoriei în 1994 împotriva reprezentativei Statelor Unite și în 1998 împotriva naționalei Angliei.