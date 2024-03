Mafia italiană, presiuni asupra unui patron ca să cedeze un club istoric! 

Publicația La Repubblica dezvăluie că mafia locală a făcut presiuni asupra patronului, începând cu iunie 2023, pentru ca acesta să cedeze controlul asupra clubului Foggia, actualmente înscris în Grupa C a Serie C.

Bombă amplasată lângă mașina fiului patronului!

Mafioții ar fi încercat să preia echipa din Apulia, amenințându-l pe Nicola Canonico în cel puțin cinci episoade separate și au plasat un dispozitiv exploziv lângă mașina fiului acestuia, pe 9 ianuarie. Înainte, asupra mașinii căpitanului echipei, Davide Di Pasquale (28 de ani), s-au tras focuri de armă, acesta preferând să părăsească echipa și să semneze cu Arezzo.

De asemenea, autovehiculul altui angajat al clubului, Alessandro Grattoni, a fost incendiat, iar liderii ultrașilor au intrat în atenția grupării de crimă organizată, suferind distrugeri ale proprietăților sau vătămări corporale.

Provincia Foggia este fieful temutei grupări interlope Societa Foggiana

Provincia Foggia este fieful temutei grupări interlope Societa Foggiana (Mafia Foggiana), rivala Sacra Corona Unita (Apulia) și aliată cu 'Ndrangheta (Calabria), Camorra (Campania) și alte grupări periculoase din Balcani. Printre activitățile ilegale ale grupării se numără asasinate, traficul de țigări, arme și droguri, spălarea de bani, șantajarea, prostituția, cămătăria, jocurile de noroc ilegale și ecomafia (depozitări și arderi ilegale de gunoi).

Foggia, echipa unde a jucat Dan Petrescu

Calcio Foggia este un club înființat în 1920 și este deținut acum de Corporate Investments Group S.r.l. (80%) și Davide Pelusi (20%). Nu are câștigate trofee majore, dar a petrecut 11 sezoane în Serie A și alte 24 de stagiuni în Serie B. Echipa este acum angrenată în Serie C, unde ocupă locul al zecelea în Grupa C, care asigură participarea în play-off-ul de promovare.

Pentru "Satanelli" au jucat fotbaliști precum Lorenzo Insigne, Jose Chamot, Luigi Di Biagio, Francesco Baiano, Alberto Bigon, Luigi Delneri, Igor Kolyvanov, Luis Oliveira, Igor Shalimov, Giuseppe Signori, Giovanni Stroppa sau Dan Petrescu. Pe banca echipei au stat tehnicieni de calitate, printre care Zdenek Zeman, Tarcisio Burgnich, Ettore Puricelli, Roberto De Zerbi sau Cesare Maldini. Stadionul echipei este "Pino Zaccheria" (25.085 locuri).

Foto - Getty Images, Foggia Today