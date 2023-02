Portughezul Cadu a marcat singurul gol al acelei partide, din penalty, în minutul 63, o lovitură de pedeapsă acordată după un fault provocat de brazilianul Fábio Bilica. După acel meci, sud-americanul, aflat la final de contract, a fost acuzat că i-a făcut cadou titlul formației din Gruia.

„Îl iau la Steaua pe ăla de la U Cluj care a făcut penalty pentru CFR. Să vedem de ce l-a făcut și pentru cât. Să facă autodenunţul”, spunea Gigi Becali la câteva zile după ce FCSB ratase titlul.

La aproape 15 ani de la acel moment, brazilianul Bilica locuiește în țara sa natală și postează adesea fotografii din vacanțe. Fostul apărător al lui „U” a fost extrem de longeviv în fotbal: a jucat până la 42 de ani. Totodată, s-a „remarcat” și prin problemele cu justiția.

Fábio Bilica a recunoscut că i s-au oferit bani să o lase mai moale cu CFR

Imediat după jocul cu CFR Cluj, Bilica s-a transferat în Turcia, la Sivasspor. Câteva luni mai târziu a recunoscut că a fost contactat pentru a nu trage tare în fața „feroviarilor”. „Cu trei zile înainte de meci, după ce-am terminat antrenamentul, m-au sunat nişte jucători de la CFR. Mi-au cerut să ne întâlnim undeva, în oraş. M-am dus. Mi-au spus s-o las mai moale în meciul cu ei. N-au vorbit de nici o sumă anume, dar mi-au zis doar că este vorba de bani mulți. Însă eu i-am refuzat”, declara brazilianul, în februarie 2009.

Fost internațional U23 al Braziliei și participant la Olimpiada din 2000, Fábio Bilica era deja un nume cunoscut când a ajuns în România. Jucase mulți ani în Italia, pentru Venezia, Palermo, Ancona și Brescia, precum și în Germania, pentru Koln.

Când a ajuns la Cluj, a crezut inițial că va semna cu CFR, nu cu „U”. Până la urmă, a acceptat să joace pentru „șepcile roșii”, atras de un contract pe jumătate de sezon care se prelungea în caz că Universitatea s-ar fi salvat de la retrogradare. „U” a retrogradat însă, așa că Bilica a părăsit Clujul după acel joc cu rivalii din Gruia. A strâns 17 partide pentru „U” și a lăsat în urmă multe semne de întrebare.

„Badboy” Bilica: a ajuns de cinci ori în arest

După un an bun în Turcia, Fenerbahce l-a cumpărat pentru 1,5 milioane de euro de la Sivas. A jucat trei ani la Istanbul, unde a cucerit și trei trofee, apoi s-a transferat la Elazığspor, unde a rămas până în 2015. Avea 36 de ani.

A urmat un an și jumătate în care n-a jucat, dar a revenit în forță în noiembrie 2016, când a semnat cu Auto Esporte, din țara natală. A evoluat până în 2021, adică până la 42 de ani, bifând o serie de cluburi regionale din Brazilia: São Paulo Crystal, Atlético-PB, Batatais, América de Pedrinhas, São Francisco, Fluminense de Feira și Forte Rio Bananal.

Între meciurile de pe teren, Bilica a avut și numeroase problemele cu justiția. Brazilianul a fost arestat pentru prima oară în 2000, pe când evolua la Venezia, fiind bănuit de corupere de minori. În 2009, a fost reținut în Brazilia pentru că nu a plătit pensia alimentară. În 2013, a fost suspect de viol în Turcia, iar în 2015 și 2016 a fost dus la arest tot pentru neplata pensiei alimentare. Datora 17.000 de reali brazilieni (circa 3.000 de euro).

Thábata Veloso, mama copilului său cu dizabilități, l-a acuzat în 2021 că nu a mai plătit niciun ban timp de doi ani. „Ibrahim are paralizie cerebrală, e un bebeluș în corpul unui copil. A fost normal până la vârsta de un an și patru luni, a mers, a vorbit. A făcut vaccinul antipoliomielitic și 24 de ore mai târziu a intrat în comă. Asta era în 2014. De atunci, e total dependent de mine. Am făcut totul și am trăit pentru el.

Iar Fábio nu-și plătește pensia la timp. Plătește doar când e arestat. I-am cerut ajutorul pentru un cărucior cu rotile pentru Ibrahim, dar mi-a zis că el nu-și permite. M-a ajutat fosta soție a lui Hulk”, declara aceasta pentru publicația braziliană UOL.