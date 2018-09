CSA Steaua si-a prezentat noile echipamente! Care este obiectivul pentru sezonul urmator | FOTO

CSA Steaua are echipament nou.

CSA Steaua si-a prezentat noul echipament. Marius Lacatus si Comandantul Petrea au vorbit despre obiectivul echipei in actualul sezon: promovarea in Liga 3 si apoi ajungerea in Liga 1.

CSA Steaua evolueaza, in acest sezon, in Liga a 4-a.

"In aceasta vara au avut loc schimbari de efectiv in cadrul lotului. Sunt sigur ca am ajuns astazi sa avem un lot competitiv, un lot echilibrat din punct de vedere valoric. Sunt posturi care sunt dublate, concurenta va fi una destul de mare si sper ca la sfarsitul acestui sezon sa jucam play-off-ul si sa ne indeplinim obiectivul pe care ni l-am fixat, si anume acela de a promova in Liga a 3-a", a spus Marius Lacatus la conferinta de presa.