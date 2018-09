N-a mai ramas iarba. Fanii si-au luat PAMANTUL din Ghencea acasa. Super imagini din ULTIMA zi de viata a stadionului LEGENDA pentru Steaua

Iarbă nu mai e, asa ca fanii au luat pamant din Ghencea ca sa-si aminteasca de terenul marilor victorii.

Printre daramaturi, fanii au cantat pentru ultima in Ghencea. Si fani de la FCSB au venit in Ghencea. Noul stadion va fi gata in 2020. Suporterii clubului armatei sunt siguri ca echipa lui Becali nu va mai fi niciodata gazda in Ghencea.