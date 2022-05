Cristiano Bergodi, mai sincer ca oricând! De ce echipă din România este încă atașat și topul celor 5 jucători antrenați 

Cristiano Bergodi (57 ani) a antrenat pentru prima dată în România, în 2005, când a preluat-o pe FC Național. De atunci, italianul a mai trecut pe la CFR Cluj, Rapid, Politehnica Iași, Steaua București (actuala FCSB), Rapid, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi OSK.

Chiar dacă a pregătit 10 echipe din Liga 1, Bergodi a câștigat un trofeu cu un singur club, Rapid, când în sezonul 2007-2008 a obținut SuperCupa României. Iar perioada din Giulești încă a rămas întipărită în sufletul antrenorului, după cum a mărturisit chiar el.

Bergodi: „Mi-am găsit indentitatea de antrenor în România”

„În toate echipele unde am fost și am antrenat, și sunt multe, am avut parte de satisfacții mari. Bucuria mea este că am fost respectat de toți fanii echipelor unde am lucrat cât am putut eu mai bine.

E clar că Rapid este una dintre echipele unde m-am simțit cel mai bine, dar, repet: nu pot să uit toate echipele la care am antrenat și toate experiențele frumoase trăite alături de acestea.

Mi-am găsit, aici în România, identitatea mea ca antrenor și sunt rescunoscător tuturor celor cu care am colaborat și în general pentru ce mi-a dat fotbalul românesc”, a declarat Cristiano Bergodi pentru EuroSport.

Antrenorul italian a dezvăluit și care au fost jucătorii din Liga 1, pe care i-a antrenat, și care l-au impresionat cel mai mult în acești ani. Cum a fost legat de perioada Rapid, Bergodi a nominalizat doi fotbaliști din Giulești, dar și unul de la Steaua (actuala FCSB) și Universitatea Craiova.

„Săpunaru și Deac, când erau tineri la Rapid și CFR, Stancu de la Steaua, Mihăilă și Cicâldău de la Craiova”, a mai precizat Bergodi.