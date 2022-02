Cristi Balaj îl pune la punct pe MM Stoica: ”Nu este corect să ai expresii jignitoare, ironice la adresa adversarilor”

Fostul arbitru Cristian Balaj, președintele lui CFR Cluj, a comentat în această dimineață la PRO X declarațiile la adresa ardelenilor ale lui MM Stoica, oficialul lui FCSB.

”Mihai Stoica a vorbit foarte mult de Dan Petrescu. Noi, cei de la CFR Cluj, nu o să vorbim niciodată despre antrenorii și jucătorii echipelor adverse.

Nu este corect să vorbești și să ai anumite expresii jignitoare, ironice la adresa adversarilor. Noi, la rândul nostru, suntem un model de comportament față de adversarele noastre.

”Este doar o rugăminte pe care o am pentru Mihai”

Dan Petrescu are ceva de spus. El decide primul 11, cine intră sau iese de pe teren, participă alături de noi la transferurile pe care le facem, este antrenorul pe care FRF l-a dorit la echipa națională, este un fost jucător care a transpirat și pe care noi l-am privit cu admirație.

Este doar o rugăminte pe care o am pentru Mihai, pe care îl prețuiesc și nu am cum să neg prietenia pe care o am cu el. Nu ar fi corect nici din partea noastră să vorbim de antrenorii sau jucătorii celor de la FCSB”, a spus Balaj în cadrul emisiunii ”Ora exactă în sport”.