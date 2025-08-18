Costel Pantilimon a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Aerostar, Poli Timișoara, Manchester City, Sudnerland, Watford, Deportivo La Coruna, Nottingham Forest, Omonia Nicosia și Denizlispor, unde s-a retras în 2021.



Răzvan Raț, în schimb, a jucat pentru Rapid, FCM Bacău, Șahtior Donețk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS Poli.



Atât Pantilimon, cât și Răzvan Raț au fost colegi la echipa națională de fotbal a României. Pantilimon a bifat 27 de convocări la prima reprezentativă, în timp ce fostul fundaș stânga a consemnat 113 prezențe în echipamentul tricolorilor.



Costel Pantilimon: ”În cantonamente dormeam cu gleznele în afara patului”. Raț a intervenit imediat: ”Treceam pe lângă pat și...”



”La Mogoșoaia aveam un pat normal. Nu pentru giganți! Și de fiecare dată când voiam să trec pe lângă pat dădeam cu genunchii de picioarele lui!”, a povestit Raț la ”Fața la Joc”, în direct la Pro TV.



Costel Pantilimon a explicat că deseori în cantonamente dormea cu picioarele în afara patului, din cauza înălțimii sale. Fostul goalkeeper a explicat că a avut un puseu de creștere între 14 și 16 ani, când a crescut aproximativ 20 de centimetri.



”Dormeam cu gleznele în afara patului. Nu acasă! La 14 și 16 ani am avut un puseu de creștere. Atunci m-am înălțat. Ok, eram mai înăltuț, dar între 14 și 16 m-am înălțat vreo 20 de cm”, a spus Pantilimon.

