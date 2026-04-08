Vestea a cutremurat o lume întreagă. ”Il Luce” și-a pierdut viața marți seară, la Spitalul Universitar, din cauza complicațiilor apărute în urma infarctului suferit cu câteva zile în urmă.

Cosmin Contra: ”Ne aducem aminte de ceea ce a făcut antrenorul și persoana Lucescu doar acum când a trecut în neființă!”

Cosmin Contra a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro despre trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu și despre tot ceea ce a însemnat legendarul antrenor pentru sportul românesc.

Contra susține că Mircea Lucescu este un exemplu demn de urmat de către toți antrenorii tineri din fotbalul românesc și spune că fostul mare antrenor a dat dovadă de un caracter excepțional atunci când a decis să meargă până la capăt cu echipa națională, chiar și în condițiile în care sănătatea sa era șubrezită.

De altfel, Contra și-a manifestat dezamăgirea legată de faptul că, de cele mai multe ori, în România, valorile sunt recunoscute abia după ce se pierd.

”Mircea Lucescu a fost un exemplu pentru noi, antrenorii tineri, care am crescut văzându-l având performanțe peste tot în Europa și ne-a făcut să înțelegem că școala de antrenori din România are nivel pentru a antrena oriunde în lume. Încrederea pe care Mircea Lucescu ne-a dat-o de-a lungul timpului a însemnat mult pentru noi.

Pierdem unul dintre cei mai mari antrenori, cu un caracter extraordinar, a demonstrat-o din decembrie și până acum. Cu toate problemele medicale pe care le-a avut, și-a dorit foarte mult să stea pe bancă, să încerce să ducă România la Mondial după foarte mult timp. Este foarte de apreciat acest lucru, în condițiile în care poate orice altă persoană s-ar fi dedicat exclusiv tratamentelor să se facă bine.

Din păcate, probabil românii sunt mai apreciați în străinătate decât în România. Se scrie foarte puțin despre performanțele unor personalități din România față de ceea ce trebuie să se scrie. Ne aducem aminte de ceea ce a făcut antrenorul și persoana Lucescu doar acum când a trecut în neființă.

Condoleanțe familiei, condoleanțe fotbalului românesc, pentru că am pierdut un om important în sportul românesc”, a spus Cosmin Contra pentru PRO TV și Sport.ro.