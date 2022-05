Dinamoviștii nu au reușit să întoarcă rezultatul meciului tur. Scorul a fost deschis de U Cluj, prin Tescan, care a profitat de gafa lui Eșanu, însă Dinamo a egalat în doar trei minute, prin Morar. „Câinii” au mai avut ocazii de a înscrie, pe care însă nu au reușit să le concretizeze.

Dinamo a retrogradat astfel pentru prima dată în istoria clubului, după 74 de ani, în timp ce U Cluj revine în Liga 1 după șapte ani.

Potrivit surselor www.sport.ro/PRO TV, Unibet ar fi decis să încheie contractul de sponsorizare cu gruparea din Ștefan cel Mare, fiind una dintre problemele care se adaugă celor deja existente la Dinamo.

"Toată lumea trebuie să-și facă bagajele și să plece imediat"



Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Giani Kiriță a vorbit despre situația dezastruoasă din Ștefan cel Mare și despre greșelile care au dus echipă în Liga 2.

"Am anticipat asta. Am spus clar. Dacă Dinamo un an de zile nu a reușit să bată echipe din Liga 1 era foarte greu să ducă presiunea unui baraj. Și am avut drepatate. De vreo trei ani de zile ne chinuim să rămânem în Liga 1. Valoarea lotului este zero. Toată lumea trebuie să-și facă bagajele și să plece imediat, în afară de doi-trei jucători tineri. Este cea mai rușinoasă pată din istoria echipei, nu există ceva mai rău", a spus Kiriță la PRO ARENA.