Nemulțumit că a fost lovit cu bulgări de zăpadă de către fanii rapidiști, Marius Șumudică a anunțat că ia în considerare să părăsească echipa.

Victor Angelescu: ”Nu vreau să intru în nicio polemică!”

Reacția lui Marius Șumudică a venit și ca urmare a unei bănuieli a antrenorului că unii membri din conducerea clubului i-ar fi îndemnat pe suporterii aflați în spatele băncii tehnice să îl lovească.

Victor Angelescu a oferit o primă reacție după incidentele petrecute în Giulești. Acționarul minoritar de la Rapid a refuzat să comenteze situația, însă a recunoscut că a discutat cu Marius Șumudică după meciul cu FC Botoșani.

Angelescu a criticat gestul fanilor rapidiști care l-au lovit pe Șumudică, însă a mărturisit că nu își dorește să fie implicat în această polemică, motiv pentru care a declarat că toată lumea din cadrul clubului Rapid trebuie să fie concentrată la partida cu Farul Constanța, programată luni, 24 februarie.

”Nu aș vrea să comentez ce s-a întâmplat, am vorbit cu Marius după meci. Nu am nimic mai mult de spus, e clar că nu e ok ce s-a întâmplat, dar aș vrea să mă abțin de la comentarii. Nu vreau să intru în nicio polemică. Trebuie să fim cu gândul la meciul de luni, ăsta e gândul meu și cred că e gândul tuturor celor din club”, a spus Victor Angelescu la Fanatik.

Comunicatul lui Marius Șumudică după ce a anunțat că ar putea pleca de la Rapid

„Simt că se dărâmă, bulgăr cu bulgăr, tot ce am construit împreună! A trecut o noapte după ceea ce am trăit la meciul cu FC Botoșani și mă simt la fel de dezamăgit. Am aceeași senzație că s-a umplut paharul.

Dar mai mult mă apasă un alt sentiment. Simt că se destramă familia și că se dărâmă tot ceea ce am încercat să construiesc alături de jucători, de staff-ul meu și cu sprijinul extraordinar al conducătorilor noștri, Dan Șucu și Victor Angelescu!

Și toate acestea după ce ni s-au întâmplat atâtea, dat totuși suntem atât de aproape să încheiem cu succes o revenire spectaculoasă în clasament și ca joc. Ceea ce mă doare este faptul că aceste lucruri mi se întâmplă mie, un antrenor hulit și jignit pe toate stadioanele rivalelor, dar și pe altele, pentru că mi-am mărturisit și nu m-am dezis niciodată de rapidismul din sânge.

Suntem aproape să intrăm în play-off, să începem războiul cel mai important, și avem nevoie să fim uniți, să ne apărăm împotriva tuturor și a tot, nu să arunce unii suporteri cu bulgări în propriul antrenor!

Deși nu-mi face plăcere, dar trebuie s-o spun, îi cunosc pe cei care au făcut aceste inepții. Știu cine sunt, ce facțiune sunt. Pe cel care a aruncat l-am văzut clar, știu cine e. Când m-am uitat spre el, avea bulgării pregătiți pe balustradă și și-a tras cagula pe față când a aruncat…

De patru ori a încercat și abia ultima oară a reușit…Repet, mi-e teamă că simt cum se distruge încet, încet, bulgăr cu bulgăr ceea ce am început să clădim! În foarte scurt timp, o zi sau două, după ce revine în țară domnul Șucu, voi avea o discuție cu dânsul și cu ceilalți oameni din conducere. Este normal și necesar să se întâmple acest lucru!“, e comunicatul lui Șumudică.