Marica TAMPONEAZA Dacia: "E trist ca investesc la straini!" Atac dur al fostului varf al nationalei

Marica se ia de Dacia!

Fostul atacant al nationalei Romaniei este revoltat de faptul ca firmele romanesti nu se inghesuie sa investeasca in taradar dau bani sportului din strainatate.

Intr-un interviu dat Gazetei, Marica a spus: "Ma uitam pe tricoul Stelei atunci cand juca Gica Hagi, iar sponsor era Ford. Astazi nu mai exista nici o marca de masina care sa sponsorizeze. Ca sa nu mai vorbesc de celebrul brand Dacia, care ne apartinea, iar acum il regasim la rugby in Anglia, construiesc stadioane la Udinese, in Italia, chiar si la Baschet in America. In Romania aproape deloc, de fapt zero in ceea ce inseamna sport. E trist, e dureros sa vezi lucrurile astea. Mi-as fi dorit sa le vada si cei care ne conduc, lucrurile astea nu sunt normale, marile companii ar trebui sa vina si langa sport."

Stadionul pe care joaca Udinese este numit "Dacia Arena", dupa principalul sau sponsor, iar de 12 ani brandul auto investeste la clubul italian.

Marica este implicat financiar la Farul Constanta. Fostul atacant s-a retras la doar 31 de ani din cauza accidentarilor, dupa o cariera internationala importanta la cluburi precum Schalke 04, Stuttgart, Sahtior Donetsk sau Getafe.