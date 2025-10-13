În play-off-ul pentru calificarea în UEFA Europa Conference League, CFR Cluj a pierdut în tur cu echipa suedeză Hacken, scor 2-7, iar Dan Petrescu a demisionat imediat de la trupa de pe ”Constantin Rădulescu”.



În locul său, la CFR Cluj, a venit Andrea Mandorlini, care i-a mai antrenat pe ardeleni în perioada 2023-2024, dar și în perioada 2009-2010.



Cinci oferte pe masă pentru Dan Petrescu! Decizia luată de antrenor



Dan Petrescu a dezvăluit că a avut mai multe propuneri de când a devenit liber de contract. Echipe din Arabia Saudită, Emirate, Rusia, Bulgaria, Polonia și chiar Kazahstan au prezentat interes pentru serviciile fostului mare internațional român.



Doar că tehnicianul a refuzat tot ce i-a venit la mână și a ținut să puncteze faptul că și-a luat un an sabatic și că din vară va reveni în antrenorat.



”Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan.



I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical!



Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a spus Petrescu, potrivit gsp.

