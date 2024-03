Cea mai sinceră declarație după înfrângerea suferită de CFR Cluj cu Universitatea Craiova: "N-a pălit-o bine Bîrligea!"

Vasile Mogoș, fundașul dreapta al CFR-ului, a oferit una dintre cele mai sincere declarații la finalul partidei: "Nu a fost o seară bună pentru rezultat. Cred că am avut o prestație foarte bună, am avut multe ocazii, ăsta e fotbalul. Ghinion? Nu cred că e vorba de asta. Trebuie să lucrăm mai bine și să încercăm să dăm goluri. Bîrligea n-a pălit-o bine acolo, nu am profitat de ocazii."

În ciuda înfrângerii cu Universitatea Craiova, ardelenii continuă să se gândească la titlu: "Gândul nostru e să câștigăm fiecare meci. Sunt 10 finale, iar pe prima am pierdut-o. Mergem mai departe și încercăm să ne descurcăm mai bine. Asta e mentalitatea noastră, să muncim foarte mult și să facem treabă mai bună."

Întrebat despre convocarea echipa națională a României, Mogoș a răspuns scurt: "Sunt mândru să fiu la națională, dar în seara asta sunt foarte supărat și nervos. Sper să-mi treacă după victoriile de la națională. Oricine joacă e important să o facă cât mai bine pentru România și CFR."

CFR Cluj pierduse un singur meci acasă în acest sezon, cu Rapid (0-1). Universitatea Craiova a ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii și trei egaluri

Clasamentul play-off-ului Superligii