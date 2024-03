Bulgarul Petev i-a dat șah-mat lui Adi Mutu. Cum a reușit 'mișcarea' în CFR Cluj - U Craiova 1-2

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Ştefan Baiaram (38) şi Alexandru Mitriţă (51) au marcat pentru învingători, în timp ce golul echipei antrenate de Adrian Mutu a fost reuşit de Matei Ilie (66).

Antrenorul bulgar al oltenilor Ivaylo Petev a explicat cum a reușit să obțină cele trei puncte în partida cu formația lui Adrian Mutu.

Petev a pedalat pe ideea că la pauză a schimbat atitudinea jucătorilor, care nu reușeau să joace relaxați, cu încredere. În prima repriză, formația din Gruia a fost la timona confruntării.

”În prima repriză am făcut multe greşeli. Le-am oferit celor de la CFR şapte sau opt şanse de a marca, multe cornere, au combinat mai bine decât noi. Dar noi am avut contraatacuri periculoase. Am primit gol din corner şi a trebuit să tragem de rezultat.

Suntem mulţumiţi de cele trei puncte. Nu e uşor să câştigi aici. Am fost nervoşi. Asta a trebuit să schimb la pauză. Ăsta e fotbalul. Uneori am fi meritat să câştigăm şi nu am luat puncte, azi am fost mai norocoşi.

O luăm meci cu meci. Jucătorii pleacă la naţionale, apoi ne pregătim de următorul joc, cu Rapid, un adversar periculos. Vreau să ne îmbunătăţim cu fiecare meci care trece. Vreau ca toată lumea să atace şi toată lumea să se apere”, a spus Petev, potrivit Orange Sport.