Poli Timișoara are 13 puncte și ocupă locul 7, ultimul din Grupa A, direct retrogradabil.

Poli Timișoara se află într-o situație delicată, dar fostul portar are un plan bine conturat pentru a da startul renașterii echipei de pe Bega.

Pantilimon și-a creionat un proiect interesant pentru echipa condusă în prezent de pe bancă de Paul Codrea, iar speranțele sunt mari.

Poli Timișoara, în inima lui Pantilimon

Pantilimon a vorbit și despre haosul care a învăluit clubul în ultimii ani.

"Obiectivul pe termen scurt este să stabilizăm situaţia. Din punct de vedere sportiv, nu este o situaţie plăcută, dar dedesubt lucrurile erau mult mai greu de gestionat. Haosul care a fost în ultimii ani a trebuit să îl punem la punct, să creăm o anumită stabilitate. Apoi, să avem stabilitate şi pe plan sportiv, este foarte important pentru acest moment. Dar necesită timp. Trebuie să îmbunătăţim partea cu infrastructura.

Vorbim de un oraş foarte mare şi cred că autorităţile au obligaţia să sprijine acest brand uriaş. Cred că este foarte important ca toată lumea să înţeleagă acestui brand şi al performanţei.

Nu am emoţii pentru că mi-am asumat acest lucru (n.r.: în privința retrogradării). Când am venit, sunt multe lucruri pe care nu aveam de unde să le ştim. Nu puteam să mai schimbăm. De asta am şi spus că tot ce s-a făcut în iarnă este strict responsabilitatea celor care au fost înainte. Noi încercăm să stabilizăm lucrurile şi să creăm o direcţie. Începem de jos, dar cealaltă parte care ţine de organizarea lotului au fost strict legate de antrenor şi cei care au fost înaintea noastră.

Poli Timișoara, o echipă la care trebuie "reperat"

Nu mai avem ce să facem, dar ne asumăm reconstrucţia. Noi am venit să facem performanţă. Nu sunt singur, am o echipă de oameni care şi-au pus abilităţile în interesul clubului şi vrem să facem performanţă. Nu să stăm de pe azi pe mâine. Începutul de drum este mai greu, sunt multe lucruri de reparat", a declarat Costel Pantilimon, potrivit Fanatik.