"De ce te-ai retras brusc de la națională?" Costel Pantilimon a dat cărțile pe față

Costel Pantilimon e în prezent președinte la Poli Timișoara, echipă aflată în eșalonul al doilea.

'De ce te-ai retras brusc de la națională?", a fost întrebat Pantilimon de Fanatik.

De ce s-a retras Pantilimon din națională

"Nu pot să o numesc o retragere. Nu am spus niciodată că mă retrag. Am avut anumite așteptări, s-au pronunțat anumite lucruri care nu trebuiau. Din partea mea, era doar o simplă discuție cu selecționerul.

Atât am vrut, nu prin intermediari. Doar să vorbesc cu el. Nu s-a putut. A fost, a trecut, fiecare este responsabil de deciziile pe care le ia. Nu am vrut să insist pe acest subiect pentru că ar fi fost niște contre inutile care nu ar fi făcut bine echipei naționale. Am închis subiectul și a trecut", a declarat Pantilimon, pentru sursa mai sus citată.

În perioada în care Pantilimon s-a retras din națională selecționer era Mirel Rădoi.

"Tot timpul a fost o chestie de competiție. Eu am ajuns la echipa națională când eram foarte tânăr. Erau Dani Coman, Lobonț. Cumva mi-am făcut loc printre coloși. Apoi am avut o competiție cu Tătărușanu. Da, mi-aș fi dorit să joc mai mult, cu siguranță. Au fost anumite alegeri și a trebuit să respect. Da, mi-aș fi dorit și cred că s-ar fi putut să joc mai mult. Până la urmă, sunt deciziile antrenorului", a mai spus Pantilimon pentru sursa mai sus citată.

Costel Pantilimon a apărat de 27 de ori poarta naționalei României

Goalkeeper-ul de 2,03 metri cu 27 de selecții la naționala României, între 2008 și 2017, a evoluat de-a lungul carierei sale la Poli Timișoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna, Nottingham Forest, Omonia Nicosia și Denizlispor, de unde s-a retras în 2021.

Pantilimon are în CV un titlu de campion în Premier League cu Manchester City, în sezonul 2013-2014.

VIDEO Costel Pantilimon a caracterizat portarii români