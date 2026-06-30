Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul primei etape din Superliga României, ediția 2026-2027.

FCSB - FC Argeș, al doilea meci din sezon

FC Voluntari - FC Botoșani este partida care va deschide campionatul, fiind programată vineri, pe 17 iulie, de la ora 18:30.

Ziua de vineri va continua cu FCSB - FC Argeș, de la ora 21:30. Universitatea Craiova - UTA (sâmbătă, 18 iulie, 21:15) și Petrolul - Dinamo (duminică, 19 iulie, 19:30) sunt celelalte dueluri de tradiție ale rundei inaugurale.

Programul primei etape din Superliga României

Vineri, 17 iulie:

ora 18:30: FC Voluntari - FC Botoşani

ora 21:30: FCSB - FC Argeş

Sâmbătă, 18 iulie:

ora 18:30: Oţelul Galaţi - CFR Cluj

ora 21:15: Universitatea Craiova - UTA

Duminică, 19 iulie:

ora 17:00: Universitatea Cluj - Farul Constanţa

ora 19:30: Petrolul - Dinamo

Luni, 20 iulie:

ora 18:30: Corvinul - Csikszereda

ora 21:30: Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe

Sport.ro va reda în format LIVE TEXT & FOTO cele mai importante faze ale rundei inaugurale a Superligii României.

Nu vor lipsi, așadar, golurile, ratările, paradele spectaculoase, momentele controversate de arbitraj și reacțiile de după jocuri.