Universitatea Craiova a reușit un sezon impresionant și a adus titlul în Bănie după o pauză de 35 de ani. Oltenii lui Filipe Coelho au cucerit și Cupa României, iar acum se pregătesc de debutul în preliminariile Champions League.

Costel Pantilimon: "Cred că tot Universitatea Craiova este favorită la titlu în Superliga"

Chiar dacă și FCSB, campioana precedentelor două sezoane, anunță întăriri masive în această vară, Costel Pantilimon o vede mare favorită la titlu tot pe Universitatea Craiova.

Fostul portar de la Poli Timișoara, Manchester City și Nottingham Forest este de părere că Universitatea Craiova va avea în acest sezon un atu important, cel al experienței.

"Cred că va fi Craiova, din nou. Are valoare, iar acum are experiență. S-a întâmplat declicul acesta și au ieșit campioni. Înainte, de multe ori s-au împotmolit pe ultima sută. În momentul de față, au început să aibă un pedigree și văd că cei de acolo își doresc performanță și în viitoarea campanie.

Văd un club foarte bine organizat. Îmi place filozofia celor de acolo, îmi place că au adus jucători buni și un antrenor care aduce un alt aer în fotbalul românesc", a spus Costel Pantilimon, la Poveștile Sport.ro.