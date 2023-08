Presa italiană anunță numirea lui Janos Szekely, fostul jucător de la Steaua/FCSB, în funcția de antrenor principal al echipei Under 17 la Lecco Calcio, club nou-promovat în Serie B care așteaptă decizia ligii profesioniste din Italia pentru confirmarea participării în campionat.

Szekely, în vârstă de 40 de ani, a jucat în țară la Poli Timișoara, U Cluj, Oțelul Galați și Steaua (actuala FCSB, între 2008 și 2011) înainte de a pleca în străinătate, la Volga Nizhny Novgorod (Rusia) și Korona Kielce (Polonia).

Revenit în România, a bifat trei experiențe scurte, la aceeași U Cluj, FC Brașov și Târgu Mureș, după care s-a stabilit în Italia.

Janos Szekely s-a retras în ligile inferioare din Italia

După ce a jucat în Peninsulă în ligile inferioare, la Seregno, Lecco sau Saronno, s-a retras din cariera de fotbalist în 2019 și a devenit antrenor de juniori.

S-a remarcat la Seregno, la Under 14 și Under 15, iar în iulie a fost numit principal la formația Under 17 a lui Lecco.