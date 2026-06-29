Cu ocazia pauzei internaționale, fostul component al „Generației de Aur”, Tibor Selymes, a oferit un interviu pentru PRO TV și Sport.ro. Printre altele, actualul antrenor de la Poli Iași a fost întrebat despre favoritele pentru câștigarea titlului național.

Tibor Selymes și-a ales favoritele pentru viitorul sezon de Superliga: „Cu siguranță!”

În stagiunea precendentă, „urecheata” a fost ridicată Universitatea Craiova, încoronată cu o etapă înainte de finalul campionatului, după ce a demolat-o pe ”U” Cluj cu 5-0, pe ”Ion Oblemenco”.

Selymeș este conștient de forma bună a trupei din Oltenia, și de asta o vede pe podium, alături de Dinamo și Rapid.

„Dinamo îmi doresc eu, dar Craiova și Rapid cu siguranță (n.r - sunt favorite la titlu)”, a spus Tibor Selymes pentru PRO TV și Sport.ro.

Dinamo a terminat stagiunea 2025/26 pe locul #4 în Superliga României, cu 39 de puncte obține. „Câinii” au bifat trei victorii, patru remize și trei înfrângeri.

Sub trupa din Ștefan cel Mare o regăsim pe Rapid București, care a terminat play-off-ul pe penultima poziție, cu doar o victorie obținută, trei remize și șase înfrângeri.

Revenind la olteni, primul meci al Universității Craiova din noua stagiune va fi în primul tur preliminar UEFA Champions League, cu ML Vitebsk, la Belarus, pe 8 iulie. Returul va fi programat o săptămână mai târziu.