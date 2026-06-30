Graovac a bătut palma cu marea rivală a roș-albaștrilor, Rapid, și va evolua în următorul sezon sub comanda lui Daniel Pancu.

Ce salariu va încasa Daniel Graovac la Rapid

Fostul jucător de la FCSB s-a întâlnit marți cu Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor și președintele clubului, iar, în urma discuției, cele două părți ar fi ajuns la un acord.

Daniel Graovac va semna cu Rapid un contract similar cu cel pe care l-a avut la FCSB. Conform Fanatik, bosniacul își va pune semnătura pe un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire cu încă un an.

La Rapid, Daniel Graovac ar urma să încaseze nu mai puțin de 10.000 de euro lunar.

350.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Graovac, potrivit Transfermarkt.

Mihai Stoica regretă plecarea lui Daniel Graovac de la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mărturisit că regretă despărțirea de Graovac, având în vedere că este un profesionist desăvârșit și un fotbalist polivalent. Totuși, Gigi Becali a luat decizia finală de a nu-i mai prelungi contractul bosniacului.

”Eu pe Thiam și Graovac i-aș fi ținut. Graovac are o calitate extraordinară, se antrenează excelent, e un tip profesionist, tăcut, e un mare privilegiu să îl ai la echipă, să lucrezi cu el. Și Petrescu zicea la fel”, a spus oficialul de la FCSB.