Capitolul la care FCSB este net superioară rivalelor din campionat: "Nu prea mai stă nimeni în față"

FCSB a fost condusă din minutul 30, după golul lui Tagliafico, dar campioana României a reușit să egaleze în minutul 68 prin Alexandru Băluță, intrat la pauză. Imediat după golul încasat, Paulo Fonseca l-a trimis în teren pe Malick Fofana. Atacantul belgian în vârstă de 19 ani a reușit o dublă în minutele 86 și 89, aducând astfel victoria francezilor cu 3-1.

Mihai Baciu, fost jucător la gruparea roș-albastră, a remarcat pregătirea superioară a campioanei României, explicând că este unul dintre cele mai importante avantaje pe care le-a avut pe parcursul sezonului.

"Eu am plecat de la campioana României în 2002. La 27 de ani nu am putut să rezist primele 3 luni să termin un antrenament fizic, niciodată. Şi mă întorc aici, astăzi. Am văzut o echipă foarte pregătită. Uită-te ce bine stăm fizic.

FCSB e la un nivel fizic extraordinar. Mie nu mi se pare că meciurile astea foarte multe i-au tras în jos, în regres. Mie mi se pare că FCSB este la un nivel extraordinar fizic. A demonstrat-o cu PAOK. Mie mi s-a părut că PAOK în ultimele 20 de minute înota în faţa lor.

Discutăm de un campionat al Franţei care din punct de vedere fizic e printre cele mai puternice campionate din Europa. Vreau să spun că FCSB a fost la un nivel extraordinar. Plus de asta, îmi aduc aminte, în câte meciuri din campionat, în ultimele 20 de minute, nu prea mai stă nimeni în faţă", a declarat la Prima Sport.