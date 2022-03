Arbitrul contestat dur de MM Stoica, ținta ironiilor după ce a fost delegat la un meci de Liga 5

Arbitrul Radu Petrescu (39 ani) a fost delegat de CCA la un meci din Liga 5, disputat în București la doar câteva zile după ce fusese rezervă la amicalul România - Grecia, scor 0-1.

Radu Petrescu a făcut parte din brigada de arbitri delegată la meciul din Liga 5, Seria 2, AFC Venus 1914 – AFC Atletico București 2003, potrivit fanatik.ro.

Suporterii prezenți la stadion nu au ratat ocazia de a-l ironiza pe antrenorul contestat dur de MM Stoica, managerul general de la FCSB. „Te-au pedepsit ăștia la cât ai greșit în Liga 1?”, i-a strigat un fan.

Ultimele meciuri arbitrate de Radu Petrescu au fost FCSB – Farul Constanţa 0-2, FC Botoşani – FC Argeş 1-2, CFR Cluj – FC Voluntari 3-1, AS Roma – Vitesse (Europa Conference League) şi CS Mioveni – Chindia Târgovişte 1-0.

Petrescu, sub tirul lui MM Stoica

CFR Cluj s-a impus la limită în fața lui Chindia Târgoviște, scor 1-0, după un gol controversat marcat de Billel Omrani. La scurt timp după meci, managerul general al FCSB l-a acuzat pe „central” că face jocurile ardelenilor.

„Nu am văzut în viața mea henț mai clar. Îi mai lipsea să o bage în geantă. Probabil că nu a dat penalty pentru CFR Cluj pe final pentru că știa că a fost henț. Plus că trebuia eliminat și Boateng. Este viciere de rezultat. Din nou! Să nu vă mai mirați de ce are CFR Cluj un avans atât de mare. Să vă mirați când va fi arbitrată corect.

Același arbitru care a inventat fault la Sibiu – CFR și a făcut-o campioană pe CFR și a retrogradat Voința. Când Beto a dat cu piciorul în pământ. A inventat atunci! Acum i-a intrat ceva în ochi și nu a văzut că a luat-o Costache cu mâna. Trebuia exclus definitiv de atunci Petrescu. E clar că ai interes când inventezi. Suntem bătaia de joc a tuturor. Dacă aveam VAR se rezolvau multe”, a spus Mihai Stoica pentru TelekomSport.