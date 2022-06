Ar fi putut antrena în Anglia înaintea lui Petrescu! Tehnicianul român a refuzat oferta, șocându-și patronul: „De ce nu mi-ai zis?”

În prezent, Constantin Gâlcă (50 ani) este liber de contract. Ultima experiență a românului a fost pe banca celor de la Al-Hazem, unde a stat doar 9 meciuri, pierzând 8 dintre acestea și câștigând o partidă.

Însă, componentul „Generației de Aur” a mărturisit că a avut ocazia să antreneze în Anglia, în Championship. Pe când o pregătea pe Vejle, Gâlcă a fost contactat de către Gino Pozzo (57 ani), patronul lui Watford, care îl dorea pe banca tehnică. Doar că fostul internațional român a refuzat propunerea omului de afaceri. Clubul din Danemarca se afla într-o situație delicată, iar Gâlcă își propusese să redreseze situația până la sfârșitul sezonului.

Constantin Gâlcă: „Am vorbit de două ori”

„Am avut şansa să merg în Anglia, când eram la Vejle, dar nu am putut. Eram încă sub contract. La Watford, în liga a doua. Am vorbit de două ori, am mai vorbit cu un an înainte. Am vorbit şi cu patronul de la Vejle: 'De ce nu mi-ai zis?'. Am zis, orice s-ar întâmpla, rămân până la vară”, a declarat Constantin Gâlcă pentru Orange Sport.

De-a lungul carierei, Gâlcă le-a pregătit pe UD Almeria B, România U17, FCSB (n.r. fosta Steaua București), unde a câștigat campionatul, Cupa României și Cupa Ligii, Espanyol, Al-Taawoun FC, Al-Fayha, Vejle BK și Al-Hazem.