Dinamo și-a continuat seria rezultatelor impresionante, pentru o formație care s-a chinuit să se salveze de la retrogradare în 2024, plecând cu un punct de pe „Ion Oblemenco“. Chiar dacă jocul roș-albilor n-a fost unul strălucit, formația pregătită de Kopic a fost salvată de portarul Alexandru Roșca (21 de ani), care a prins o zi mare.

Imediat după terminarea jocului, administratorul special al roș-albilor, Andrei Nicolescu, a venit în fața reporterilor și, pe lângă analiza partidei, a făcut referire la cele întâmplate în meciul Universitatea Cluj – Gloria Buzău (2-1). Aici, gazdele au învins, sâmbătă, cu două penalty-uri controversate primite pe finalul întâlnirii.

„Pe U Cluj o avantajează rezultatele din această etapă, dar nu vreau să comentez ce s-a întâmplat acolo. Sunt destui care comentează, dar tot ce mi-aș dori e să nu ajungem să se câștige titlul la VAR (n.r. – arbitraj video), dar asta e altceva“, a spus Nicolescu, vizibil deranjat de arbitrajul care ar fi favorizat formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

În continuarea discursului său, Andrei Nicolescu a vorbit și despre obiectivul principal al roș-albilor pentru acest campionat.

„Dinamo trage să fie în play-off 100%. În momentul în care vom fi acolo tot ce se întâmplă va fi un bonus. Aici, la Craiova, am obținut un punct mare, cu puțin noroc și cu un portar extraordinar, în formă extraordinară. Am făcut un joc bun per total, posesie net superioară, sunt mulțumit de ce s-a întâmplat. Sută la sută vor mai fi transferuri. Se vede că suntem un pic în criză, am avut trei suspendați, doi accidentați, am suferit un pic din acest punct de vedere. E un punct bun în condițiile în care suntem. Mesajul pe care vreau să-l transmit e că nimeni nu e mai presus de club (n.r. - cu referire la comportamentul lui Homawoo). Din păcate, am fost afectați un pic de ce s-a întâmplat cu el, vreau să transmit că nu poate să se pună deasupra clubului, pentru asta va trebui să suporte consecințele“, a adăugat Andrei Nicolescu, după remiza cu Universitatea Craiova (1-1).