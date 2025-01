Universitatea Craiova a obținut o remiză, scor 1-1, cu gust de eșec! Pentru că, la cum s-a jucat pe Ion Oblemenco, în mod normal, oltenii ar fi trebuit să câștige. Cum însă la fotbal nu se punctează impresia artistică, partida s-a terminat la egalitate.

La rezultatul final a contribuit din plin Alexandru Roșca, goalkeeper-ul formației din Ștefan cel Mare. Prestația sa l-a impresionat și pe portarul oltenilor, Laurențiu Popescu.

„Meritam victoria, am avut ocazii foarte mari. Am avut în fața un portar în mare formă pe care îl și felicit pentru prestația sa. Dar repet: meritam victoria. La golul lor, am văzut foarte târziu mingea. E mare dezamăgire în vestiar. Cum să nu fim supărați, când nu batem acasă? Ne doream să câștigăm, mai ales că știm ce înseamnă un meci cu Dinamo“, a spus Popescu.

Acesta a fost întrebat și despre o ofertă care ar exista pentru el, de la Heerenveen: „Gândul meu e doar aici, nu cred că sunt pregătit să plec. Dar niciodată nu se știe. Ar fi o greșeală să mă gândesc acum la altceva decât la Universitatea Craiova. Mai ales că vreau un trofeu cu această echipă“.