Universitatea Craiova a primit vizita lui Dinamo duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, oltenii și ”câinii” au împărțit punctele în urma scorului 1-1.



Reacția lui Zeljko Kopic după Craiova - Dinamo 1-1



Zeljko Kopic a vorbit sincer după meci și a ținut să puncteze faptul că în actul secund elevii săi au jucat mai bine, mai ales că a avut un discurs mai dur la pauza meciului.



”Prima impresie e că am câștigat un punct important. Au fost momente când am meritat acest punct. Am avut posesie, dar nu am fost periculoși în ultimii 20 de metri. Întârziam destul de mult la minge, nu am pus o presiune.



Am avut o discuție la pauză mai dură. Am controlat mai bine jocul în repriza a doua. În repriza a doua am fost mai aproape de ce jucăm noi în mod normal.



Nu e ușor să joci pentru Dinamo. Ne lipseau niște lucruri, trebuie să știi să ataci zonele, să creezi spațiu între linii. La pauză am schimbat ceva care ne-a făcut să luăm acest punct.



Mitriță e un jucător periculos. Când făceau tranziția în spațiul mare era foarte periculos. Am fost puțin dezechilibrați în acele faze. A fost mult mai bine Boateng în repriza a doua.



Nu e prima oară când trecem printre situații mai grele. Trebuie să găsim soluții”, a spus Zeljko Kopic.



Echipele de start



Universitatea Craiova: L. Popescu - Montoya, Maldonado, Zajkov, Badelj - Căpățână, Oshima - Baiaram, Cicâldău, Mitriță - Lukic

Dinamo: Roșca - Sivis, Boateng, Patriche, Rodriguez - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Pop, Selmani, Politic



Cine a arbitrat Universitatea Craiova - Dinamo



Arbitri: Kovacs Szabolcs - Alexandru Cerei, Alexandru Ioan Corb - Sorin Vădana

Camera VAR: Ovidiu Haţegan, Vasile Marinescu

Observatori: Nicolae Grigorescu, Florin Bătrânu