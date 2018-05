"Am auzit ca a baut 62 de beri intr-o seara!" Starul din Liga 1 care a baut intr-o seara cat un roman intr-un AN! Dezvaluiri fabuloase

Consumul de bere creste serios in Romania de 1 mai. Nimeni n-o sa bata insa recordul unei foste vedete din Liga 1! :)

Fostul coleg al lui Wesley de la Vaslui, Denis Zmeu, sustine ca la echipa umblau zvonuri legate de o 'performanta' incredibila a brazilianulu. Acesta ar fi baut 62 de beri intr-o singura seara! :)

Zmeu spune ca fotbalistul nu era niciodata mahmur a doua zi dupa distractii. Dadea mereu 100% la antrenamente si isi impresiona colegii. Daca Wesley ar fi reusit intr-adevar sa bea 62 de beri intr-o seara, atunci ar fi baut lejer media anuala de consum a unui cetatean. :) Conform statisticilor, un roman bea 14,4 litri de bere pe an, cu aproape 4 litri sub cat ar fi baut Wesley intr-o noapte.

"Mi-au spus multi ca a fost cules de cateva ori de sub mese. M-am mirat. Mi-a spus cineva ca a baut 62 de beri intr-o noapte, nu pot sa cred asa ceva. Si la Vaslui mai bea, dar dupa meci. Ne adunam cu totii, el lua patru-cinci beri. Hai, poate mai baga cateva, dar sa ajungi la 62... Probabil mai servea si la Vaslui, dar a doua zi era fresh la antrenament. Nu se cunostea! In plus, era Porumboiu acolo. Nu-si permitea sa faca asa ceva. Era un atacant incredibil, foarte inteligent", a dezvaluit Zmeu in PRO Sport.