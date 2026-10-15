Legenda fotbalului românesc șochează și atacă FRF: „Plâng singur în casă de necaz! Am râie pe mine?! O să mă regretați”

Liță Dumitru (76 de ani), dublu campion cu Steaua și câștigător al Cupei României cu Rapid, și-a exprimat indignarea pentru că nu a primit o funcție în cadrul FRF, deși s-a întors în România de trei ani.

Liță Dumitru, cu moralul la pământ

Fostul internațional cu 10 goluri în 50 de selecții pentru România a dezvăluit că se simte foarte afectat de faptul că nu a fost cooptat de FRF.

„Câteodată îmi vine să plâng singur în casă de necaz! Am ajuns la 76 de ani, iar după o viață de fotbalist, de om care a mâncat fotbalul pe pâine, am ajuns să nu mă mai bage nimeni în seamă.

Am și eu pătrățica mea aici, la Chiajna, unde mai antrenez copiii, dar mă doare teribil că FRF și Stoichiță nu mă bagă deloc în seamă. Oameni buni, am râie pe mine?! Ce v-am făcut? Am revenit în România de trei ani și mă considerați deja mort?

Nu am fost eu mai mare ca Dobrin, dar am fost și eu acolo, ca valoare, am fost lângă un Dobrin, Balaci, Hagi. Nu mai am pretenția, la 76 de ani, să știe copiii ăștia de acum cine am fost, dar tu, Mihai Stoichiță, nu mă știi?”, a declarat Liță Dumitru, conform prosport.ro.