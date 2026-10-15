Legenda fotbalului românesc șochează și atacă FRF: „Plâng singur în casă de necaz! Am râie pe mine?! O să mă regretați”

Legenda fotbalului românesc șochează și atacă FRF: „Plâng singur în casă de necaz! Am râie pe mine?! O să mă regretați” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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O legendă a fotbalului românesc a avut un discurs radical la adresa FRF și a lui Mihai Stoichiță, director tehnic al federației.

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Lita DumitruFRFMIhai StoichitaEchipa Nationala
Din articol

Liță Dumitru (76 de ani), dublu campion cu Steaua și câștigător al Cupei României cu Rapid, și-a exprimat indignarea pentru că nu a primit o funcție în cadrul FRF, deși s-a întors în România de trei ani. 

Liță Dumitru, cu moralul la pământ

Fostul internațional cu 10 goluri în 50 de selecții pentru România a dezvăluit că se simte foarte afectat de faptul că nu a fost cooptat de FRF. 

„Câteodată îmi vine să plâng singur în casă de necaz! Am ajuns la 76 de ani, iar după o viață de fotbalist, de om care a mâncat fotbalul pe pâine, am ajuns să nu mă mai bage nimeni în seamă.

Am și eu pătrățica mea aici, la Chiajna, unde mai antrenez copiii, dar mă doare teribil că FRF și Stoichiță nu mă bagă deloc în seamă. Oameni buni, am râie pe mine?! Ce v-am făcut? Am revenit în România de trei ani și mă considerați deja mort?

Nu am fost eu mai mare ca Dobrin, dar am fost și eu acolo, ca valoare, am fost lângă un Dobrin, Balaci, Hagi. Nu mai am pretenția, la 76 de ani, să știe copiii ăștia de acum cine am fost, dar tu, Mihai Stoichiță, nu mă știi?”, a declarat Liță Dumitru, conform prosport.ro

Liță Dumitru

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„O să mă regretați când nu o să mai fiu în viață”

Dumitru și-a continuat discursul susținând că FRF va posta mesaje de regret la moartea sa, chiar dacă acum nu îl numește în Comisia Tehnică.  

„Stoichiță nu e cu mult mai mic decât mine, dar chiar nu ai nevoie, în Comisia aia Tehnică din FRF, de experiența mea? Bă, oameni buni, poate că nu mă mai țin picioarele să joc fotbal, dar mintea încă mă ține.

Ce o să mă regretați când nu o să mai fiu în viață... Să vedeți atunci ce mesaje va posta FRF! Să vedeți cum își vor aduce aminte de câte meciuri am jucat pentru națională, Steaua și Rapid. Să vedeți ode la adresa mea!”, a adăugat el.

Mihai Stoichiță, Aurel Țicleanu, Lucian Burchel, Răzvan Rotaru, Miodrag Belodedici, Dumitru „Țețe” Moraru, Ilie Alexe, Dumitru Dumitriu, Ionel Augustin, Mihai Ianovschi, Rodion Cămătaru, Marcel Răducanu, Massimo Pedrazzini, Zoltan Jakab, Marius Niculae, Lucian Sânmărtean, Costin Curelea, Vlad Munteanu, Andrei Vochin și Felix Grigore fac parte din Comisia Tehnică a FRF.  

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