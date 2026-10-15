Sora lui Cristiano Ronaldo a făcut anunțul momentului despre superstarul portughez

Deşi jucătorul a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri, sora atacantului în vârstă de 41 de ani a vorbit despre o ruptură cu selecţionerul, relatează RMC Sport.

După scandalul legat de Cristiano Ronaldo şi echipa naţională a Portugaliei, numeroase personalităţi şi-au exprimat părerea cu privire la acest caz. Unii au criticat comportamentul egocentric al vedetei în vârstă de 41 de ani, în timp ce alţii l-au apărat, subliniind lipsa de respect manifestată de Jorge Jesus faţă de el.

Oricum ar fi, ruptura pare a fi definitivă, iar o revenire în echipa naţională pare complicată, chiar dacă portughezul a declarat în scrisoarea sa de explicaţii că „este pregătit” – în cazul în care ar fi convocat din nou.

Totuşi, sora sa, Elma Aveiro, nu împărtăşeşte în totalitate această părere. Prezentă miercuri la lansarea unei cărţi la Lisabona, eveniment la care a participat şi Jorge Jesus, ea a revenit asupra acestei chestiuni şi şi-a împărtăşit punctul de vedere cu privire la viitorul internaţional al fratelui său. „Este mai degrabă un «nu» decât un «da»”, a declarat ea presei locale. „Cred că amândoi sunt răniţi. Deocamdată, situaţia este într-un impas. Vom vedea ce se va întâmpla”.

Întrebată despre o eventuală împăcare între cei doi, sora lui „CR7” nu a părut prea încrezătoare.

„Nu ştiu, e foarte complicat. Când eşti trădat, e foarte greu să revii la normal”.

Femeia de afaceri, influencer, a vorbit, de asemenea, despre durerea pe care o simte văzându-l pe fratele ei trecând prin această situaţie: „Sunt fără cuvinte. E foarte greu să-mi văd fratele trecând printr-o astfel de încercare. Este, fără îndoială, una dintre persoanele care merită cel mai puţin aşa ceva”, a mărturisit ea.

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